Як зберегти зелень свіжої надовго: прості способи досвідчених кулінарів

Продовжити "життя" петрушці та кропу — просто

Соковита, вітамінна зелень прикрашає та доповнює щоденний раціон кожної людини. Але зелень швидко в’яне і втрачає корисні властивості.

Щоб зелень не зів’яла, існує багато різних способів збереження її властивостей. Разом із "Главредом" розповімо, як правильно зберігати зелень та продовжити її свіжість.

Як зберегти зелень свіжу без холодильника

Найпопулярніший і простий спосіб зберегти свіжу зелень — поставити її в банку з водою. Вода в банці повинна бути холодною, а зелень повинна мати свіжий зріз. Таку зелень необхідно обернути в поліетиленовий пакет і поставити у відсік холодильника або в тінь.

Як зберігати зелень, щоб вона не псувалася

Простий, проте трохи менш дієвий спосіб зберігання свіжої зелені полягає у використанні поліетилену. Щоб зберегти зелень, достатньо збризкати стебла холодною водою і нещільно обернути їх у тонкий поліетиленовий пакет. Зберігати її у такому разі необхідно в холодильнику.

Як зберігати нарізану зелень у холодильнику

Для цього способу знадобиться чистий кухонний рушник та холодна вода. Невеликий рушник необхідно добре змочити у воді, після чого віджати до вологого, але не мокрого стану. По вологому рушнику необхідно рівномірно розподілити зелень і загорнути рулетом.

Позбутися нітратів у зелені можна кількома способами. Так ви ласуватимете і не переживатимете за якість продуктів.