Таропрогноз на 27 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Для більшості день видасться дуже добрим

Субота, 27 травня, багатьом принесе грошові надходження та удачу у справах, проте деякі можуть зробити помилку.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка жезлів, Королева мечів, перевернутий Король мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. У суботу покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в суботу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.