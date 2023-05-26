Таропрогноз на 27 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Для більшості день видасться дуже добрим
Субота, 27 травня, багатьом принесе грошові надходження та удачу у справах, проте деякі можуть зробити помилку.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Шістка жезлів
Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.
Королева мечів
Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. У суботу покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.
Перевернутий Король мечів
У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в суботу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.