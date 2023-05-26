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Таропрогноз на 27 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять сьомий день травня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять сьомий день травня. Фото telegraf.com.ua

Для більшості день видасться дуже добрим

Субота, 27 травня, багатьом принесе грошові надходження та удачу у справах, проте деякі можуть зробити помилку.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка жезлів, Королева мечів, перевернутий Король мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. У суботу покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете в суботу керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.

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