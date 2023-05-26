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Таропрогноз на 27 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать седьмой день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать седьмой день мая. Фото telegraf.com.ua

Для большинства день выдастся очень хорошим

Суббота, 27 мая, многим принесет денежные поступления и удачу в делах, однако некоторые могут совершить ошибку.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо - Шестерка жезлов, Королева мечей, перевернутый Король мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В субботу положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в субботу руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.

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