Таропрогноз на 27 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Для большинства день выдастся очень хорошим

Суббота, 27 мая, многим принесет денежные поступления и удачу в делах, однако некоторые могут совершить ошибку.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо - Шестерка жезлов, Королева мечей, перевернутый Король мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В субботу положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в субботу руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.