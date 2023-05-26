Таропрогноз на 27 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Для большинства день выдастся очень хорошим
Суббота, 27 мая, многим принесет денежные поступления и удачу в делах, однако некоторые могут совершить ошибку.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Шестерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.
Королева мечей
Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В субботу положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.
Перевернутый Король мечей
В этом положении карта указывает, что Вы можете в субботу руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.