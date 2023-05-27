Навіщо додавати в тісто крохмаль: корисні поради від досвідчених кулінарів

Один інгредієнт – і працювати з тестом простіше, а результат – краще

Для приготування улюблених булочок, хліба, пирогів, пиріжків або вареників завжди необхідно зробити вдале тісто, від якого залежить смак та структура виробів. Але навіть у досвідченого кулінара не завжди виходить його добре приготувати.

Тому важливо знайти перевірені рецепти чи лайфхаки, завдяки чому вийде готувати справжні кулінарні шедеври. Разом із "СОДа" розповімо, який інгредієнт допоможе приготувати смачне тісто.

Що потрібно додати в тісто, щоб воно вийшло смачним

Багато досвідчених кулінарів для цього додають до інгредієнтів кукурудзяний крохмаль. Для багатьох страв це взагалі незамінний продукт.

Навіщо потрібно додавати до тесту крохмаль.

Таке тісто набуває потрібної текстури. Воно буквально тане в роті, тому що виходить тонким та смачним. Крім того, крохмаль сприяє тому, що у процесі приготування тісто не рветься.

Якщо ви додасте кукурудзяний крохмаль у тісто для млинців, це значно покращить їх смак. Смак вашої страви стане взагалі бездоганним.

Додають його і до пирогів. Якщо випічка планується із ягодами, крохмаль допоможе уникнути протікання ягідного соку.

Скільки потрібно додавати крохмалю в тісто

Достатньо буде лише однієї столової ложки продукту. Але будьте обережні: крохмаль не додається до інших інгредієнтів. Необхідно приготувати тісто, розкотити, а вказаною кількістю кукурудзяного крохмалю просто посипати тісто. Після цього можна додавати начинку та готувати далі.

А щоб випічка не черствіла, достатньо додати один інгредієнт. З нехитрими нюансами ваші смачні та пишні десерти довго зберігатимуть свою свіжість.