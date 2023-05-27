Цим користуються шеф-кухарі: секундний тест на якісні макарони

Є простий спосіб визначити, з якої пшениці вони зроблені

Спагетті й тісто для смачної лазаньї об’єднує те, що це, по факту, макарони. Вони складають значну частину нашого раціону. Макаронні вироби найкращої якості роблять з твердих сортів пшениці. Але, на жаль, навіть напис "Made in Italy" на дорогущій пачці — не запорука успіху.

Після завершення варіння навіть з дорогих макаронів може вийти не найсмачніший гарнір. Саме використання твердих сортів пшениці є запорукою високої якості готового продукті. А з макаронів м’яких сортів вдалої консистенції страви не вийде. Є один простий спосіб, як відрізнити хороші макарони від невдалих. Ним поділились на Pixelinform.

Щоб з’ясувати, чи якісними є макарони, навіть не потрібно вчитуватися у склад. Достатньо провести один нескладний моментальний тест.

Якщо не хочете розчаруватись від страви, не поспішайте вкидати спагетті в каструлю з киплячою водою. Спершу зробіть ось що: візьміть одну з макаронин в руку та спробуйте повільно її зігнути.

Якщо вона відразу зламається, то це свідчить про те, що продукт виготовлений з м’яких сортів пшениці. А якщо борошняний виріб спершу зігнувся, а вже потім — зламався, то можете бути впевнені у якості продукту. З нього вийде гарнір з ідеальною консистенцією. Також ми писали про рецепт універсальної підливи для других страв.