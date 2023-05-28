Цю печінку з’їдять із тарілкою: прості фокуси ідеальної страви

Основні правила приготування страв із печінки

Куряча печінка багата на залізо, фолієву кислоту і насичена різноманітними вітамінами. Тому під час приготування страв із печінки, потрібно бути дуже обережним та уважним, щоб не розгубити всі корисні властивості страви.

Разом із "Главредом" дізналися всі важливі моменти при приготуванні печінки та яких помилок варто уникати. Поділимося секретами із вами.

Як смажити курячу печінку

Не варто брати заморожену печінку – віддавайте перевагу свіжій та охолодженій. Перед приготуванням очистіть її від прожилок і наріжте на середні шматки. Якщо побачите печінку зеленого кольору, видаліть його — інакше печінка матиме гіркий присмак.

Якщо ви хочете смажити або гасити печінку, можна не солити її перед приготуванням. Усі спеції додавайте наприкінці.

Коли готуєте печінку на сковороді, краще викласти її у посуд. Таким чином вона готуватиметься у власному соку. Це додасть ще більш насиченого смаку вашій страві.

Як приготувати курячу печінку, щоб вона не була гіркою

Печінка може гірчити, якщо під час обробки страви був зачеплений жовчний міхур. Врятувати ситуацію та покращити смак печінки можна ще до її приготування.

Сиру печінку потрібно залити молоком. Для цього повністю занурите її в рідину, залиште від 10 хвилин до півгодини. Молоко врятує печінку від гіркоти та надасть страві ніжного та соковитого смаку.

Від гіркоти можна позбутися, замочивши печінку в солоній воді на 15-20 хвилин. Потім її можна готувати звичним для вас способом.

Як готувати печінку, щоб вона була м’якою

Перед приготуванням потрібно розморозити продукт. Тут слід бути уважним і не переварити печінку, інакше вона буде твердою.

Готувати печінку потрібно на маленькому вогні – так вона добре провариться і буде м’якою. Маленькі шматочки будуть готові за 10 хвилин, а великі — за 15 хвилин. Визначити, що продукт готовий, можна за світло-коричневим кольором печінки.

Дуже смачно виходить, якщо приготувати печінку в маринаді. Спробуйте і ви не пошкодуєте.