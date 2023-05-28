Рідкий фарш для котлет: хитрий трюк врятує страву

Один простий інгредієнт усе виправить

Готуючи смачні котлети, кулінари часто стикаються з тим, що фарш виходить занадто рідким. Багато хто, намагаючись розв'язати цю проблему, кладе більше хліба, та це має суттєвий вплив на смак котлет.

Особливо сильно до того, щоб ставати рідким, схильний курячий фарш, але така прикрість може статися з будь-яким фаршем. Страва ризикує перетворитися на катастрофу, адже рідкі котлети неможливо сформувати. Та на "Школа Житя" розповіли про декілька способів виправити ситуацію. Смак котлет при цьому не зміниться.

Багато хто у таких випадках додає до фаршу варену картоплю, борошно або крохмаль. І дійсно, фарш стане густим і буде легко ліпитися, але це значно вплине на смак готового продукту.

Є й інший спосіб. Достатньо додати до суміші трохи манки, перемішати й поставити все в холодильник на 20-30 хвилин. За цей час манка набухне, фарш загусне, і можна буде легко зробити котлети.

Смак залишиться повною мірою м’ясним — манна крупа на нього не матиме впливу. Залишиться лише обсмажити їх та приготувати гарнір, наприклад, картопляне пюре.