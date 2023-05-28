Не спішіть розбавляти: пересолений червоний борщ врятує проста хитрість

Варити борщ — це ціле мистецтво

Приготувати ароматний червоний борщ — це ціле мистецтво зі своїми правилами й винятками. Але якщо борщ уже вдався, зіпсувати його може лише сіль.

Здавалося б, що складного — додати сіль до страви. Але, мабуть, у кожного таке було — затремтіла рука, задумались під час соління або просто випадково пересолили. Та є декілька рішень. Про них розповідає ProstoWay.

Загалом є безліч способів, як врятувати пересолену страву, але не всі з них підходять для борщу. Зокрема, пересолені супи зазвичай пропонують розбавити водою. Але лити зайву воду у борщ — це моветон і знущання. Також є варіант, коли під час варіння в пересолену страву кладуть трохи рису. На перший погляд, у цьому немає нічого страшного, але рис не входить до рецептури класичного борщу.

Залишається один фокус, перевірений поколіннями кулінарів. Це додавання сирої картоплі.

Як покласти картоплю

Якщо посеред готування ви раптом зрозуміли, що борщ пересолений, не біда. Просто спокійно почистіть одну середню картоплину і цілою покладіть її в каструлю.

Більше нічого робити не треба — поки борщ вариться, бульба вбиратиме надлишки солі. Також вона сама не вплине на смак страви. Залишиться тільки не забути дістати солону картоплину з борщу.

Якщо ж борщ вже готовий, і ви зрозуміли, що пересолили, то залишається тільки один вихід. Варимо без солі одну велику бульбу. Прямо у відварі товчемо її в пюре і додаємо в борщ. Також ми розповідали, як виправити фарш для котлет, якщо він вийшов занадто рідким.