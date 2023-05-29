Масло стане м’яким вже за кілька хвилин: кулінарний трюк

Кілька хвилин — і можна використовувати

Вершкове масло не лише мастять на хліб і додають до картопляного пюре. Це ще й складова багатьох десертів. Найчастіше рецепт передбачає бажану температуру масла. Тобто масло повинне бути або замороженим, або розм’якшеним — інакше страва не матиме правильної консистенції.

І якщо заморозити масло не складно, то з тим, щоб швидко розм’якшити його, бувають проблеми. ProstoWay розповідає, як розм’якшити заморожене вершкове масло за кілька хвилин.

Повністю замороженому вершковому маслу потрібно багато часу при кімнатній температурі, щоб стати м’яким. Та є кілька способів пришвидшити цей процес. Вони стануть у пригоді, якщо ви поспішаєте взятись за приготування випічки або бутербродів, і не маєте зайвої години на очікування.

Подрібнення масла

Цілий шматок масла потребує багато часу на розморожування. Та якщо розрізати його на дрібніші шматочки, то час очікування помітно скоротиться. Використовуйте гострий ніж для подрібнення — і достатньо буде почекати максимум 5 хвилин.

Тертка

Якщо вам потрібно розм’якшити шматок масла, що зберігалось в морозильній камері, то можна "озброїтися" теркою. Подрібніть продукт стороною з великими зубчиками — і він розтане просто на очах.

Гаряча тарілка

Це один із найпростіших способів. Візьміть блюдце і більшу миску. В більшу посудину налийте окропу і помістіть у нього блюдце. За кілька хвилин дістаємо його з води, осушуємо серветкою і кладемо на нього масло. Через 3-4 хвилини воно буде готовим до готування.

З цих трьох способів кожен може обрати той, що підходить саме йому. Також ми писали про те, як правильно зберігати вершкове масло.