Алюмінієвий посуд сяятиме: допоможе один несподіваний засіб

Дивовижний спосіб очистити алюмінієві каструлі

Алюмінієвий посуд, що був у вжитку, може виглядати як новий навіть без застосування покупного засобу для миття. Є простий спосіб видалити забруднення з посуду та повернути йому блиск. Потрібний для цього несподіваний інгредієнт – яблучна шкірка.

Спосіб очищення алюмінієвого посуду за допомогою яблучної шкірки неймовірно простий. У брудний посуд покладіть шкірки з яблука, налийте води, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього дайте настоятися 20-30 хвилин.

Кислота, що виділяється зі шкірки, розчиняє будь-які плями й повертає алюмінієвому посуду його первісний вигляд.

Після того, як посуд охолоне, вимийте його за допомогою миючого засобу, прополощіть й висушіть.

Як бонус ви отримаєте приємний фруктовий аромат у кухні.

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