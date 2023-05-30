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Що робити, щоб огірки не гірчили: лайфхаки, які зроблять ваші овочі смачнішими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Огірки можна легко позбавити від гіркуватості
Огірки можна легко позбавити від гіркуватості. Фото receptisalatov.com

Лайфхаки врятують ваші гіркі огірки

Огірок – один із улюблених овочів. З нього можна приготувати різні салати або ж законсервувати і смакувати взимку.

Але досить часто смак огірків псує кукурбітацин – це органічна речовина, що має легкі токсичні властивості. Як його позбутися, розповімо разом з Рoradum.

Як позбутися гіркоти в огірках

З цим явищем можна легко впоратися. Існує кілька способів позбавлення гіркоти – натирання зрізу, обробка сіллю та замочування в холодній воді.

Натирання зрізу огірка вважається найшвидшим способом. Для цього потрібно видалити невелику частину з одного кінця плода, додати обидві частини зрізами одна до одної та почати їх інтенсивно рухати. Від тертя почне виділятися біла піниста субстанція, а разом із нею і кукурбітацин.

Прибрати неприємний гіркий присмак допоможе кухонна сіль. Неочищені плоди слід розрізати на шматочки і натерти сіллю. Через півгодини продукт можна вимити та їсти.

Ще один спосіб позбавитися гіркоти в огірках — замочування в холодній воді. Помістіть овочі в холодну воду на 11-12 годин. Після цього дістаньте їх та очистьте від шкірки.

А ось тепер можна приготувати улюблений салат з огірків. Така вітамінна страва точно сподобається всім.

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#Огірки #Лайфхак