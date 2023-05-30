Кріп і петрушка будуть наче щойно зірвані: правильний спосіб зберігання зелені

Правильне зберігання — запорука успіху

Зазвичай, зелень, яка є складовою багатьох страв та легких салатів, не зберігається довго. Кріп, петрушка, цибуля базилік — вже за кілька днів в холодильнику всі вони виглядають вкрай неапетитно.

Та є спосіб продовжити життя зелені. Він полягає у правильному зберігання. Ukr.Media розповідає, якими трюками користуються досвідчені кулінари. З ними прянощі залишатимуться свіжими до 15 днів.

Правильний спосіб зберігання зелені

Для застосування цього способу знадобиться чистий кухонний рушничок. Мочимо його в чистій воді та віджимаємо, щоб вологи не було занадто багато.

Тканину розкладаємо на столі. На край кладемо зелень і туго, але акуратно закручуємо. Чим менше повітря буде між гілочками, тим краще збережеться зелень. Згорток кладемо в холодильник — у ящик для зберігання фруктів та овочів.

Волога тканина продовжить термін зберігання зелені. Цей спосіб застосовується для будь-якого її різновиду — і шпинатного, і салатного, і пряних трав. Можна замінити рушник паперовими серветками. Весь період зберігання конструкції в холодильнику стежимо, щоб оболонка була ледь вологою, якщо висохне — обдаємо водою з пульверизатора.

З таким підходом навіть через 10-15 днів здаватиметься, що зелень щойно була зібрана на грядці. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця.