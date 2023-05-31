Навіщо рибу фарширувати імбиром: хитрість китайських кулінарів

Один інгредієнт — і ви не впізнаєте страву!

Імбир – це унікальна та цілюща рослина. Вона активно використовується в кулінарії. Терпкий, пекучий смак однаково добрий для напоїв, випічки та м’ясних страв.

А ось китайці використовують імбир не лише для надання страві пікантного та пряного смаку. Кулінари придумали простий трюк, що допомагає покращити запах річкової риби. Разом з Рixelinform поділимося з вами корисним лайфхаком.

Як за допомогою імбиру покращити запах річкової риби

Справа в тому, що аромат мулу від річкової риби подобається далеко не всім. Коли хочеться, щоб страва не тільки красиво виглядала і була смачною, а й пахла апетитно, китайські господині вдаються до хитрощів з імбиром.

Для цього чистять невеликий шмат кореня імбиру, потім нарізають його на тонкі пластини. Далі тонкі скибочки поміщають у черевце очищеної від луски та випотрошеної риби. На одну тушку напівкілограмову рибу слід використовувати 4-5 пластин кореня імбиру.

Після фарширування рибу смажать, запікають чи тушкують. Імбир у кожному з цих випадків перекриває специфічний запах.

Перед подачею імбир необхідно прибрати, а рибу додатково зросити соком лайма або лимона. Після цих нехитрих маніпуляцій ваша страва буде виглядати чудово та ароматно пахнути.

А щоб смажена риба вийшла незрівнянною, кухарі використовують маленькі хитрощі. З ними ваша страва буде ідеальною.