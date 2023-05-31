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Хитрість досвідчених кулінарів: як правильно солити макарони

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від цього залежить смак страви
Від цього залежить смак страви. Фото jisty.com.ua

Припуститись помилки дуже просто

Будь-яка страва — від салату до смачних котлет — потребує солі. Інакше просто буде несмачно.

Додавання солі здається настільки простим і природнім, що не кожна господиня підозрює про те, що тут якось можна помилитись. А для того, щоб макарони смачно зварились, сіль потрібно вводити правильно, розповідає Pixelinform.

Річ, яку багато хто робить неправильно

Найчастіше солять воду, як тільки вона опинилась в каструлі. Або додають сіль, коли макарони майже готові. І так, і так, чинити не зовсім коректно.

Коли солити макарони

Найправильніше чинити так: відправляємо каструлю з водою на плиту. І лише коли з’являться характерні для кипіння бульбашки, вводимо сіль та трішки олії.

Останній компонент допоможе борошняним виробам зберегти форму. А коли ці два продукти розчиняться, можна вкидати й макарони. Варіть їх згідно з інструкцією — зазичай виробник попереджає про час приготування.

З таким підходом макарони завжди будуть смачними. Також ми розповідали, як за секунду відрізнити якісні макарони від неякісних.

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#Сіль #Макарони #Лайфхак