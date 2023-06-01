Смак буде неперевершеним: здивуєтесь, як правильно варити макарони

Нескладні правила — і ваші макарони будуть просто приголомшливими

Здавалося б, що приготувати улюблені макарони може кожен, адже особливих умінь та навичок тут не треба мати. Однак, при приготуванні цієї страви також є деякі нюанси, які потрібно враховувати.

Разом із "Главредом" розповімо, як правильно приготувати неймовірно смачні макарони. Завдяки простим лайфхакам ви приготуєте настільки смачну страву, що її зметуть зі столу за кілька хвилин.

Скільки води треба на макарони

Щоб приготувати смачні макарони, які не злипатимуться, кожні 100 грамів макаронів потрібно варити як мінімум в 1 літрі води. В іншому випадку ваші макарони будуть набагато довше варитися та ще й стануть клейкими.

Коли треба солити воду на макарони

Деякі не надають особливого значення тому, коли солити Додавання солі під час приготування макаронів – це важливий момент, від якого залежить смак майбутньої страви. Сіль потрібно додавати тоді, коли вода на макарони починає закипати.

Скільки треба додавати солі до макарони

Часто буває так, що макарони виходять або недосоленими, або пересоленими. Однак цю проблему можна легко вирішити, додаючи на 1 літр води 10 г солі (1 чайна ложка).

В яку воду потрібно класти макарони

Макарони потрібно опускати в киплячу воду і обов’язково перемішати. Далі їх необхідно накрити кришкою та почекати, поки вода закипить. Після цього кришку зняти, а вогонь потрібно зменшити. Іноді макарони потрібно помішувати, щоб вони не злиплися. Час приготування макаронів потрібно дивитися на упаковці.

Як правильно промивати макарони

Коли макарони зварилися, їх необхідно обов’язково промити. Зверніть увагу, що після приготування макаронів весь бульйон не потрібно виливати. Перелийте в іншу ємність 2-3 ложки бульйону — він ще знадобиться.

Також перед промиванням макаронів друшляк варто нагріти, щоб він не забрав усе тепло з макаронів. Промиваючи макарони, беріть не надто холодну воду, інакше макарони злипнуться.

Коли макарони промиті і вже знаходяться знову в кастрюлю, додайте трохи бульйону, що залишився. Це потрібно для того, щоб макарони не пересохли.

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