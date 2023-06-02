Ці три інгредієнти зіпсують будь-який шашлик: що не потрібно додавати до маринаду, щоб не зіпсувати страву

Без цих продуктів м’ясо буде смачніше

Шашлик – основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите і ніжне м’ясо, що тане в роті і віддає димком, запам’ятовується надовго.

У приготуванні смачного шашлику ключову роль грає маринад, тому важливо вміти правильно готувати його. Існує безліч рецептів, проте є три компоненти, які точно не слід додавати до маринаду. Разом з Рixelinform розповімо про них.

Які інгредієнти не слід додавати до маринаду

Багато кулінарів сіль додають в маринад неправильно і тому м’ясо виходить сухим та несмачним. Справа в тому, що її не додають у сам маринад — сіль буде доречна або перед приготуванням шашлику, або за кілька хвилин до цього.

Багато господинь вважають, що якісний шашлик без оцту не приготуєш. За цим компонентом закріпилася репутація засобу, здатного зробити м’ясо ніжним. Але це помилка: приготоване за допомогою оцту м’ясо не стане м’якшим та смачнішим.

Від використання майонезу як компоненту маринаду потрібно давно відмовитись. Можливо, шашлик і буде смачним, але не корисним. Майонез перетворить цю страву на справжнє джерело канцерогенів.

У приготуванні смачного, соковитого та апетитного шашлику грає роль абсолютно все. "Телеграф" розповідав, в якому посуді краще маринувати м’ясо, щоб страва вийшла ніжною.