Як відкрити "вперту" скляну банку, не докладаючи зусиль: магічні трюки

І всі банки будуть відкритими

Це не завжди питання "фізичної сили". І чоловіки, і жінки можуть зіткнутися з непокірною скляною банкою, кришка якої начебто приклеїлася. Напевно, кожен з нас не раз стикався з такою "упертою" консервацією.

На щастя, є кілька прийомів, які можуть подолати закриті кришки, пише santeplus. Ці прості маніпуляції допоможуть відкрити навіть баночки, які здавалося, що відкрити неможливо.

Як відкрити банку без зусиль

Серветкою або кухонним рушником

Натискаючи на кришку, ви ризикуєте поранити руку. Щоб уникнути цього неприємного болю, візьміть кухонний рушник, злегка вологий рушник або м’яку ганчірку для миття посуду, щоб спробувати послабити кришку. Іноді цього достатньо, але не завжди.

Просто натисніть на кришку

Нахиліть скляну банку набік і щільно постукайте по кришці долонею. Потім нахиліть її на інший бік і знову постукайте по кришці. Повторюйте цей процес доти, доки кришку не буде знято.

Гумкою

Цей трюк є досить дивним, але часто окупається. Якщо банк досить слизький і погано тримається, оберніть її кришку кілька разів великою міцною гумкою, щоб вона міцно трималася. Це може полегшити відгвинчування.

Гарячою водою

Налийте гарячу воду у досить велику місткість, де ви замочите банку на кілька хвилин. Тепло допоможе вам розблокувати кришку, розширивши її.

Проколіть кришку

Просто проколіть кришку гострим ножем або викруткою, щоб послабити тиск.

Також ми повідомляли про те, як заправити ковдру в підковдр за лічені секунди. Процес займе 5 етапів, але дуже блискавичних. Автор лайфхака зазначила, що це "випадково побачений лайфхак, який згодом несвідомо перетворився на стандартну практику у її повсякденному житті".