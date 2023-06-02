Як вибрати найсмачнішу полуницю: хитрощі досвідчених покупців

Важливі ознаки якісної ягоди

Сезон полуниці у розпалі. Якщо ви вже купуєте її та готуєте десерти, такі як полуниця в шоколаді, незле буде ознайомитись із правилами, на які слід зважати при виборі ягід на ринках або в супермаркетах.

Розповідаємо про них детальніше разом із "РБК-Україна". Наступні п’ять критеріїв допоможуть вам вибрати смачну полуницю "без хімії" і нітратів.

Колір ягід

Стигла та смачна полуниця повинна мати яскраво-червоне забарвлення. Саме такі ягоди містять найбільше вітамінів. Варто уникати ягід, що мають неприродний восковий блиск — зазвичай це свідчить про те, що полуниця вирощена на штучних добривах.

Аромат

Натуральні ягоди мають стійкий і приємний запах. А якщо полуниця не пахне або має дуже слабкий аромат — скоріше за все, вона ще не дозріла, або була вирощена на хімії.

Стан плодоніжки

Якщо чашолисточок зверху ягоди зелений і свіженький, це означає, що і полуниця також щойно з грядки. Але якщо на ній є біла смужка, це свідчить про те, що полуницю обробляли пестицидами.

Є ще один важливий нюанс — відстань між ягодою і листочками. Якщо вона є — полуниця солодка, а якщо листочки щільно прилягають до ягоди — вона буде кислою.

Насіння на ягодах

Зверніть увагу на зернинки: якщо вони випуклі, швидше за все, полуниця ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблені, це свідчить про те, що ягоди уже стиглі.

Текстура полуниці

Надавайте перевагу пружним, не подавленим ягодам. Вони не повинні бути твердими.

Для перевірки плодів на вміст нітратів є спеціальні тест-смужки. Також ми розповідали, як правильно варити перлову крупу.