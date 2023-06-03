Допоможуть копійчани: як прибрати подряпини з індукційної плити

Лайфхаки, які врятують вам кухонні прилади

Індукційні плити міцно увійшли до життя українців. Вони виглядають сучасно, краще вписуються в інтер’єр і більш функціональні. Та й чистити такий кухонний прилад простіше – варто лише протерти її вологою тканиною.

Але є один великий мінус – таку плиту дуже легко подряпати. Зовсім трохи неуважності – і поверхні з’являються неестетичні подряпини. Разом із Ukr.Media розповімо, як їх видалити.

Як видалити подряпини з індукційної плити

Щоб позбавитися подряпин, скористайтеся содою. Зробіть пасту з води та харчової соди у співвідношенні 2:1. Достатньо ретельно натерти розчином поверхню плити та за допомогою м’якої тканини відполірувати місця, де з’явилися подряпини. Нарешті зітріть залишки пасти вологою тканиною та дрібних подряпин більше не буде видно.

Є ще один спосіб виправлення проблеми. Натріть зубною пастою Увага — відбілюючі засоби не підійдуть!

Ще один спосіб передбачає похід у ванну кімнату. Вам потрібна тільки зубна паста, зубна паста, що відбілює, або гель не підійдуть.

Нанесіть губкою м’яку пасту на поверхню та залиште на плиті на 5 хвилин. Нарешті зітріть залишки пасти вологою тканиною і ви забудете про подряпини.

До речі, один копійчаний спосіб видалити жир не тільки з плити, але і з духовки. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!