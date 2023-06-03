Овочі для олів’є зваряться швидше: спростовуємо поширений міф

Цією хитрістю користуються кухарі

Багато салатів, які вважаються ситними та святковими, такі як традиційний олів’є, потребують відварювання різних видів овочів. Є варіант, як спростити та пришвидшити ці процеси.

Хитрість здається очевидною, але багато хто нею не користується. Поширений міф — що варіння всіх овочів разом є помилкою чи порушенням технології приготування. Про це розповідає Pixelinform.

Особливо корисним цей спосіб під час приготування святкового меню, коли потрібно варити багато овочів. Річ у тім, що багато кулінарів вважає, овочі потрібно варити в окремих каструлях. Начебто смак зіпсується, якщо тримати їх разом. Але така підготовка інгредієнтів може займати цілий день, лишаючи після себе гори посуду. Тим паче, що це зовсім не обов’язково.

Рекомендуємо поглянути на приклад кухарів у ресторанах, де кожна хвилина на рахунку. Вони не вірять у міф про те, що овочі потрібно варити окремо. Для картоплі, моркви та буряків можна використовувати одну каструлю — якщо варити їх, не знімаючи шкірки. Так і аромат збережеться, і смаки не перемішаються.

Є ще й альтернативний спосіб — загорнути овочі у фольгу і відправити в духовку. Так можна зекономити масу часу. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця, щоб жовток залишився цілим.