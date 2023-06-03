Таропрогноз на 4 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У неділю, 4 червня 2023 року, дехто може втратити гроші, проте в інших день навпаки видасться дуже вдалим.
На це вказують карти Таро, які випали на четвертий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Четвірка жезлів
Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.
Перевернута Десятка пентаклів
У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.
Перевернута П’ятірка пентаклів
У цьому положенні карта вказує, що в неділю у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.