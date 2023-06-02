Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Скорпіони можуть захворіти, а Раки — отримати вигідну пропозицію

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок червня у 2023 році дуже багатьом принесе поганий настрій та різні неприємності, — проте деякі все ж таки зможуть змінити у своєму житті щось на краще.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 5 по 11 червня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалим тиждень видасться на професійному фронті.

Телець — перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Близнюки — перевернутий Паж пентаклів

На тижні у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Рак — Паж жезлів

Найближчими днями Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Лев — перевернутий Самітник

У цьому виді карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Діва — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернута вона попереджає, що у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Терези — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного тижня буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні і схильні тікати від реальності.

Скорпіон — перевернута Десятка жезлів

Карта попереджає, що найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Стрілець — Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона пророкує "смерть" чогось старого, можливо, пройденого етапу в житті. Це можуть бути кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитися у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Козоріг — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся найближчими днями тримати себе в вузді і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Водолій — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Риби — перевернута Дев’ятка жезлів

Скоро у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.