Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Скорпионы могут заболеть, а Раки, - получить выгодное предложение

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало июня 2023 года очень многим принесет плохое настроение и разные неприятности, — однако некоторые все же смогут изменить в своей жизни что-то к лучшему.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 5 по 11 июня 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачной неделя выдастся на профессиональном фронте.

Телец — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Близнецы — перевернутый Паж пентаклей

На следующей неделе у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Рак — Паж жезлов

В ближайшие дни Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Лев — перевернутый Отшельник

В этом виде карта указывает на то, что на следующей неделе кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Дева — перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Весы — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого на неделе будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Скорпион — перевернутая Десятка жезлов

Карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Стрелец — Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Козерог — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в ближайшие дни держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Водолей — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Рыбы — перевернутая Девятка жезлов

Скоро в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.