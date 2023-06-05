Ніякого миття посуду: як смажити на сковороді, щоб не довелося мити його від олії

Спосіб, який позбавить вас від миття посуду та зайвих калорій

Смажена риба чи м’ясо – улюблена страва багатьох. Але навіть найдосвідченіші кулінари не люблять мити посуд після цього виду термообробки – поверхня сковорідки залишається жирною та неприємною на дотик,

Саме тому цими ж кулінарами придуманий спосіб смаження на олії так, щоб потім не довелося мити посуд та плиту. Разом із Рrostoway розповімо про цей секрет.

Як посмажити на сковороді, щоб не довелося її мити від олії

Ми звикли використати пергамент для випікання. Але він добре підходить і для смаження. Справа в тому, що пергамент витримує температуру до 600 градусів — саме тому він не спалахує під час смаження і не пригорає.

Щоб посмажити страву на пергаменті, потрібно викласти його на сковороду так, щоб папір покривав дно та стінки. Далі необхідно змастити його олією за допомогою пензлика.

Рибу чи м’ясо потрібно підготувати та викласти на папір. Страву необхідно смажити на середньому вогні до готовності. При смаженні на пергаменті утворюється не така яскрава золотиста скоринка, як при звичайному смаженні, тому потрібно перевіряти готовність страви зубочисткою. Після приготування папір можна викинути, а чисту сковороду не доведеться мити.

Страва вийде такою ж соковитою, як при смаженні. Але продукти таким чином олію практично не вбирають, тому цей спосіб сподобається і тим, хто стежить за фігурою.