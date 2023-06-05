Навіть покупний буде смачним і соковитим: як покращити смак магазинного фаршу

Як врятувати несмачний фарш

Якість фаршу — значна частина смаку соковитих котлет. Але часто так буває, що ви купили готовий фарш, а його смак залишає бажати кращого. Розповідаємо, що із цим робити.

Це можна виправити. Але над напівфабрикатом доведеться трохи "почаклувати". Розповідаємо, як приготувати найкращі котлети.

Передусім, значно покращать смак фаршу сіль та перець. Про них не можна забувати, з них варто починати будь-які котлети. Наступним пунктом буде додавання до фаршу улюблених спецій або їх сумішей, часнику та зелені. Так навіть найнудніше м’ясо стане соковитим та ароматним.

Багато хто ігнорує звичку додавати до котлет хліб — мовляв, це пережиток голодних 90-их, коли котлети складались практично з одного хліба. Але правда у тому, що невелика (5-10%) кількість хліба, розпущеного в молоці, змінює текстуру фаршу, робить його повітряним та ніжним. Тому не бійтесь додати зовсім трохи — для смаку.

смачні котлети

Дієвий спосіб — додавання сирої або вареної картоплі. У першому випадку картопля вплине ще й на смак страви, та якщо заздалегідь відварити її, котлети будуть краще формуватись і мати хрумку скоринку й ніжну консистенцію всередині.

Якщо фарш сухий — особливо це характерно для курячого фаршу — можна додати кілька ложок вершків. Вмішуємо рідину і залишаємо постояти, поки м’ясні волокна не вберуть її в себе. Такі котлети будуть і соковитими, і ніжними. Також радять до сухого фаршу додавати трохи сала.