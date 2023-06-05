Асфальт і плитка у дворі будуть чистими: які підручні засоби виведуть бур’яни

Тротуарна плитка часто страждає від небажаної рослинності

Буйні бур’яни псують "картинку" не тільки в саду, а й у дворі. Асфальт та тротуарна плитка покриваються мохом та іншими небажаними рослинами, але, на щастя, цю проблему легко усунути.

Щоб прибрати бур’яни з доріжок у дворі, скористайтеся дієвими лайфхаками з підручними засобами. Про це повідомляє видання Express.

Варіант перший – окріп. Суть трюку дуже проста: потрібно обдати непотрібні бур’яни на плитці та гравії окропом. Це абсолютно екологічний метод і ще й дешевий.

Варіант другий – окріп із сіллю. Цей спосіб боротьби з бур’янами на доріжках у дворі підійде там, де ви не плануєте щось вирощувати, оскільки сіль порушить якість ґрунту. Отже, вилийте на тротуарну плитку розчин солі з водою (у співвідношенні 1:1 або 1:2 відповідно). Сіль вбиває рослини, а гаряча вода допоможе бур’янам швидше ввібрати сіль, що прискорить процес.

Окріп ошпарює бур’яни настільки, що вони вмирають і не можуть рости знову. У поєднанні із сіллю це знищує непотрібну рослинність, зневоднюючи її.

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