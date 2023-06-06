Таропрогноз на 7 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Середа, 7 червня 2023 року, буде аж ніяк непростою, при цьому багатьом доведеться займатися вирішенням проблем та організацією свого життя.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка пентаклів, перевернута Сімка жезлів, Закохані

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але після "вигоріли", розчарувалися та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше так і не зрушите з місця.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — у середу Ви можете отримати неприємні новини, можуть виникнути проблеми та невдачі, при цьому швидше за все в цьому ви будете винні Ви самі і Ваша нездатність все правильно організувати. Карта закликає зробити правильний висновок у ситуації, що склалася.

Закохані

Ця карта каже, що Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

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