Таропрогноз на 8 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Четвер, 8 червня 2023 року, деяким може принести проблеми та поганий настрій, але на інших навпаки чекає новий вдалий поворот у житті.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева пентаклів, Колесо Фортуни, перевернута Десятка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева пентаклів

Четвер у Вас може бути неприємним. Можливо, почнуться проблеми, зірвуться плани, почнуться сварки з близькими, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і 8 червня може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні карта каже, що у четвер Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував любовний гороскоп на червень 2023 для всіх знаків Зодіаку за картами Таро.