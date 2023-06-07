Таропрогноз на 8 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Четверг, 8 июня 2023 года, некоторым может принести проблемы и плохое настроение, но других наоборот ждет новый удачный поворот в жизни.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева пентаклей, Колесо Фортуны, перевернутая Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева пентаклей

Четверг у Вас может выдаться неприятным. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, и 8 июня может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта говорит, что в четверг Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал любовный гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.