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Для чого потрібна бирка на чайному пакетику: правильну відповідь мало хто знає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця порада вам знадобиться!
Ця порада вам знадобиться!. Фото Freepik

Лайфхак, який вам точно потрібний буде!

Чай у нас асоціюється із затишком. Що може бути краще за домашні посиденьки з улюбленою випічкою та гарячим напоєм?

А ось чи замислювалися ви, навіщо придумано бирку з паперу на чайному пакетику? Дехто думає, що він необхідний для прописування назви фірми-виробника. Інші впевнені, що вона створена спеціально для того, щоб вмочувати пакетик у чашку під час заварювання напою – у цьому випадку паперовий ярличок буде своєрідною ручкою для пакетика. Разом з Ukr.Media розповімо, навіщо ж насправді придумана ця бирка

Навіщо потрібна бирка на чайному пакетику

Насправді паперова бирка потрібна зовсім іншому. Вона необхідна, щоб фіксувати пакет у чашці під час наливання окропу.

Бірку потрібно розмістити на столі, придавити дном чашки, опустити пакет усередину, і лише потім лити воду. Таким чином пакетик буде міцно зафіксований, а ниточку не змиє всередину ємності. Після заварювання використаний пакет можна буде легко прибрати.

Деякі громадяни вигадали для ярличка на чайному пакеті ще одне призначення. Вони віджимають залишки чаю з пакета, обмотуючи ниточку навколо ложки, тримаючи за ярлик.

Так що заварюйте ваш улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного!

Теги:
#Чай #Лайфхак #Чайний пакетик