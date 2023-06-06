Знають одиниці: для чого насправді потрібна бірка на чайному пакетику

Правильну відповідь знають одиниці

Ми розповідали, як правильно обирати чай. Також ділимось інформацією, яка багато кого може здивувати. Річ у тім, що мало хто знає, для чого насправді потрібна бірка на чайному пакетику.

Є багато версій призначення цього маленького клаптика паперу. Дехто думає, що вона необхідна для вказування на фірму-виробника, інформує Ukr.Media. На думку інших, за неї треба тримати під час того, як вмочаєш пакетик у чашку під час заварювання напою — так паперовий ярличок слугуватиме своєрідною ручкою для пакетика.

Але насправді виробники кріплять бірки на чайний пакетик не для цього. Вона необхідна, щоб під час наливання в чашку окропу фіксувати пакет. Для цього бірку потрібно розташувати на столі та придавити дном чашки.

Таким чином, коли ми опускаємо пакет всередину і ллємо воду, він буде міцно зафіксований, ще й ниточку не змиє всередину чашки. А використаний пакет після заварювання можна буде легко прибрати.

Є ще одне призначення, яке придумали креативні користувачі — обмотуючи ниточку навколо ложки та тримаючись за ярлик, вони віджимають залишки чаю з пакета. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця.