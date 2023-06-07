Навіщо потрібна висувна скринька під духовкою: майже ніхто не знає, як її використовувати

Використовуємо простір правильно!

У побуті є такі речі, про справжнє призначення яких знають далеко не всі. Наприклад, для багатьох нижній ящик у духовці — це просто пусте місце.

Однак цей функціональний елемент може бути дуже корисним. Разом з "Главредом" розберемося, для чого призначена ця скринька і що можна зберігати в ній.

Що можна зберігати в ящику під духовкою

Він пропонує додаткове місце для зберігання кухонного приладдя та предметів. Ось кілька ідей про те, що можна зберігати у цьому зручному просторі.

Ящик може використовуватися для зберігання кухонного приладдя: форм для випічки, деко, сковорідок, решітки та інших корисних при приготуванні інструментів.

Ящик можна використовувати для зберігання додаткового посуду, наприклад тарілок, кухлів або столових приладів. Це зручно, особливо якщо у вас обмежений простір на кухні.

У ящику можна зберігати спеції, борошно, сіль, цукор тощо. Таким чином у вас звільниться багато шафок.

"Прихована" функція висувної скриньки під духовкою

У деяких посібниках до кухонних плит він називається "ящик для підігріву" і це зовсім не випадково. Якщо у вас немає мікрохвильової печі або ви економите на електроенергії, то це може послужити вам гідною альтернативою.

Річ у тому, що під час приготування в духовці ящик нагрівається. У ньому можна легко підігріти страви або залишити там, щоб їжа не охолола.

"Телеграф" раніше розповідав, навіщо потрібні нижні ящики у холодильнику. Виявляється, не всі продукти ми зберігали правильно.