Щоб місяць лежала свіжою: як зберігати різну зелень вдома

Різні трави мають різні способи зберігання

Літо — сезон зелені. Ми розповідали, як заморозити зелену цибулю. Але є способи зберегти зелень і без заморожування, якщо плануєте її з’їсти свіжою. Для кожного виду зелені умови зберігання відрізняються.

Детальніше про це розповідаємо разом із "ТСН". Після збирання зелені на городі або придбання її в магазині треба одразу перебрати листочки, прибрати зіпсовані, відірвати коріння. Також всі листочки слід ретельно промити — на них живуть бактерії, які можуть "перебратися" всередину стебла.

Як мити зелень

Багато хто вважає, що достатньо промити під проточною водою, але це не так. Воду слід набрати до глибокої миски та змінювати кілька разів.

Потім зелень просушують. Спершу її струшують, а потім — викладають на паперовий рушничок. Зберігати можна лише ту зелень, яка повністю висохла.

Зелень і холодильник

Можна зберігати зелень у будь-якому прохолодному місці. Підійдуть також комора, льох, нижні полиці кухонних шафок. Важливо також, щоб не потрапляло пряме сонячне проміння.

У холодильнику зелень зберігається при температурі не вище +4 градусів, у спеціальних відсіках для зберігання зелені або на нижній поличці. Не варто притуляти зелень до задньої стінки — листочки можуть замерзнути.

Поради для різних видів зелені

Різні види зелені найкраще зберігати окремо, адже кожен має свій аромат. Та й правила зберігання різняться.

Петрушка. Найкраще для неї підходить спеціальний вертикальний контейнер з ємністю для води. Якщо створити ідеальні умови, в такому контейнері петрушка може зберігатися до 50-ти днів. Можна взяти звичайну скляну банку і налити туди води. Петрушка протримається свіжою до 20-ти днів.

Кінза. Ця зелень має менший термін зберігання. Зберігати її потрібно так, щоб стебла були повністю опущені у воду. А ось листочки занурювати не варто.

Кріп. У спеціальному контейнері зелень може зберігати свіжість і вітаміни до 2-х місяців. У банці з водою кріп стоятиме до 45-ти днів.

Зелена цибуля. Якщо коріння помістити у воду, а листя прикрити пакетом з невеликими дірочками — до трьох тижнів. Якщо загорнути її у вологий рушник — до 14-ти днів.

Базилік. Найкраще зберігати окремо — ця спеція має сильний запах. Зберігати в контейнері чи банці з водою можна до тижня.

Шпинат. У поліетиленовому пакеті з дірочками він зберігатиметься свіжим до 6-ти днів.

Щавель — обов'язково покласти на зберігання в день, коли він був зірваний. Тоді він протримається до 2-х тижнів.

Меліса, м'ята. Найкраще зберігаються у вологому рушнику. Ці види запашної зелені "живуть" до тижня.

Просто оберіть улюблену зелень і комфортний для себе спосіб зберігання. Також ми детально розповідали, як зберігати кріп та петрушку.