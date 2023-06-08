Як самостійно очистити воду в домашніх умовах: лайфхаки, які вам знадобляться

Поради, за допомогою яких можна убезпечити себе

Чиста вода – необхідна людині для щоденного пиття. Однак ситуації бувають різні, і доступ до чистої води є не завжди.

Разом із "Главредом" розповімо, чим можна дезінфікувати воду для пиття та як убезпечити себе від інфекцій. Читайте матеріал і пийте лише корисну воду.

Як самостійно очистити воду в домашніх умовах

Один із найпростіших способів очистити воду – це заморозка. Для цього необхідно наповнити місткість водою, поставити її в морозильну камеру та ретельно стежити за заморожуванням.

Коли вода стала на 2/3, необхідно дістати ємність і вилити з неї незамерзлу воду. Замерзла в останню чергу рідина — це "легка вода", яка містить шкідливі домішки. А лід, що залишився, необхідно розморозити і вжити протягом 8 годин.

Також непоганим способом очистити воду є використання активованого вугілля. Спосіб досить простий, займе лише кілька годин.

Для нього необхідно загорнути в марлю кілька таблеток активованого вугілля та покласти їх на дно банки чи будь-якої ємності з водою. Активоване вугілля має полежати у воді кілька годин, через це вода повністю очиститься.

Найбільш простий і практично завжди доступний спосіб знезаразити воду — це кип’ятіння. Проте треба знати особливості.

Вода добре очиститься, якщо кип’ятити її не менше 10 хвилин, а також відстояти після кип’ятіння. Зливати таку воду потрібно так, щоб не збовтався осад на дні.

Раніше ми розповідали, як можна охолодити напій лише за 15 хвилин. Ця проста хитрість допоможе вам у літню спеку.