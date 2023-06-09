Як перетворити будь-яку страву на ресторанну: допоможе один інгредієнт

Спробуйте — і ви не пошкодуєте

Дехто вважає, що смачно харчуватися можна лише в ресторанах, а найкраща їжа – приготована фахівцями-кухарями. Звичайно, ніхто не сумнівається в їхньому професіоналізмі, але приготувати справжній шедевр може кожен кулінар на своїй кухні.

Виявляється, лише один інгредієнт може перетворити кожну звичайну страву на ресторанну. Разом з Рixelinform розповімо, як зробити абсолютно всі страви втричі смачнішими.

Як покращити смак страв

Вам потрібний лише один інгредієнт. Цю хитрість активно використовують кулінари у країнах Азії. У більшості рецептів вони додають кунжутне масло.

Цей інгредієнт доповнює багато азіатських страв: і супи, і салати, і пасти, фарш. З кунжутною олією навіть випічка набуває особливого аромату – достатньо лише змастити ним тісто.

Цей продукт зазвичай знаходиться під рукою у досвідчених кулінарів. Знаючи про такі здібності, вони одразу закуповують кілька баночок, але розміщують їх подалі від джерел тепла.

Правильні умови зберігання запобігають вивітрюванню запаху кунжутної олії, адже це головна особливість продукту. Без неї м’ясні страви, випічка та інші частування не набудуть особливого смаку та аромату.

Раніше ми розповідали про головних кулінарних лайфхаків, які використовують шеф-кухарі. З ними ви готуватимете ідеально!