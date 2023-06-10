Ви раніше не знали, але це працює: як зберігати зелень у холодильнику без води

Жодних банок з водою в холодильнику!

Літо — пора великої різноманітності фруктів, овочів та зелені. Особливо різноманітністю зелені хочеться насолоджуватися довше.

Однак при неправильному зберіганні вона досить швидко в’яне. Разом із "Главредом" розповімо, як охоронити зелень довше, не використовуючи при цьому банку з водою.

Як зберігати зелень у холодильнику без банки з водою

Для цього можна використати простий пакет. Спробуйте збризкати зелень холодною водою і загорнути у звичайний маленький пакет. Важливо робити це нещільно та зберігати пакет із зеленню у відділенні для овочів.

Також зелень можна зберігати у контейнері. Зробити це досить легко. Для початку потрібно прибрати з пучка зелені все жовте і мляве листя. Потім зелень необхідно помістити в пластиковий контейнер з кришкою і загорнути в паперовий рушник. Упакований контейнер слід зберігати в холодильнику, а температура в ньому повинна становити +2 градуси.

Крім іншого, досить популярним є спосіб зберігання зелені в рушник. Для цього необхідно намочити рушник холодною водою і вичавити до вологого, але не мокрого стану. Потім потрібно акуратно розподілити зелень по всьому периметру рушника і загорнути у рулон. Рушник покласти у холодильник.

Раніше ми розповідали, чи потрібно мити упаковану зелень. Зрештою, відповідь на важливе питання знайдено.