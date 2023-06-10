Таропрогноз на 11 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 11 червня 2023 року, у багатьох можуть змінитися плани, відбутися конфлікти та з’явитися поганий, майже депресивний настрій, проте з усім можна впоратися, особливо якщо знати заздалегідь, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка кубків, Двійка мечів, Дев’ятка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка кубків

В останній день тижня у Вас може почати валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і в цілому пропаде гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися в неділю від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікт, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

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