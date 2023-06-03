Землю у червні накриють ще дві магнітні бурі: названо дати

Обидві бурі вдарять у другій половині місяця

Червень 2023 року розпочався зі слабкої магнітної бурі і до кінця місяця землян чекає ще два геомагнітні шторми — один із них буде затяжним.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent з посиланням на дані Центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (SWPC) та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва РАН.

Зазначається, що 4-5 червня очікуються незначні геомагнітні коливання після магнітної бурі, яка була 2 числа, проте вони будуть такими слабкими, що майже не вплинуть на землян.

Магнітна буря середньої сили (K-index 4) очікується 16 червня. Такий рівень сонячної активності вже зможуть відчути метеочутливі люди, вагітні, особи похилого віку та люди з хронічними хворобами.

З 18 по 20 червня Землю накриє потужна магнітна буря (K-index 5) — за такого рівня геомагнітних коливань вже можливі навіть слабкі неполадки в електромережах і незначний вплив на роботу супутників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечні для людей магнітні бурі та як уберегти своє здоров’я під час періодів геомагнітних коливань.