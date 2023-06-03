Землю в июне накроют еще две магнитные бури: названы даты

Обе бури ударят во второй половине месяца

Июнь в 2023 году начался со слабой магнитной бури и до конца месяца землян ждет еще два геомагнитных шторма, — один из них будет затяжным.

Об этом сообщает сервис Meteoagent со ссылкой на данные Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (SWPC) и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отмечается, что 4-5 июня ожидаются незначительные геомагнитные колебания после магнитной бури, которая была 2 числа, однако они будут такими слабыми, что почти не окажут влияния на землян.

Магнитная буря средней силы (K-index 4) ожидается 16 июня. Такой уровень солнечной активности уже смогут ощутить метеочувствительные люди, беременные, пожилые лица и люди с хроническими болезнями.

Потом, с 18 по 20 июня Землю накроет мощная магнитная буря (K-index 5), — при таком уровне геомагнитных колебаний уже возможны даже слабые неполадки в электросетях и незначительное влияние на работу спутников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасны для людей магнитные бури и как уберечь свое здоровье во время периодов геомагнитных колебаний.