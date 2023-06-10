Китайський спосіб варіння яєць: шкаралупа буде злітати сама собою

Кажуть, так набагато простіше

Яйця — це універсальний продукт. Вареними їх додають в салати, такі як німецький яєчний салат-намазка, у начинку для випічки тощо. Але часто їх складно очистити від шкаралупи.

Вважається, що найгірше чистяться дуже свіжі яйця. Однак є один секрет, який може значно полегшити справу. Цим секретом користуються китайці — вони стверджують, що європейці допускають перед варінням одну велику помилку. Докладніше розповіли на "Главред".

Як правильно варити яйця

Багато хто дістає яйця з холодильника, кидає їх у холодну воду і одразу ставить на плиту. Втім, китайці стверджують, що так робити не можна.

Яйця слід залишити у воді хоча б на 10 хвилин. Лише після цього каструльку можна ставити на вогонь.

Коли яйця зваряться, з них потрібно злити гарячу воду і кілька разів промити їх холодною водою. Вже зварені яйця потрібно знову залишити в холодній воді хвилин на 10, і лише після цього чистити.

З цим нехитрим алгоритмом яйця будуть просто чиститись і не приставати до шкаралупи. Також ми розповідали, як готувати смачну яєчно-цибулеву намазку.