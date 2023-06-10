Рус

Китайський спосіб варіння яєць: шкаралупа буде злітати сама собою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яйця будуть легше чиститись
Яйця будуть легше чиститись. Фото Апостроф

Кажуть, так набагато простіше

Яйця — це універсальний продукт. Вареними їх додають в салати, такі як німецький яєчний салат-намазка, у начинку для випічки тощо. Але часто їх складно очистити від шкаралупи.

Вважається, що найгірше чистяться дуже свіжі яйця. Однак є один секрет, який може значно полегшити справу. Цим секретом користуються китайці — вони стверджують, що європейці допускають перед варінням одну велику помилку. Докладніше розповіли на "Главред".

Як правильно варити яйця

Багато хто дістає яйця з холодильника, кидає їх у холодну воду і одразу ставить на плиту. Втім, китайці стверджують, що так робити не можна.

Яйця слід залишити у воді хоча б на 10 хвилин. Лише після цього каструльку можна ставити на вогонь.

Коли яйця зваряться, з них потрібно злити гарячу воду і кілька разів промити їх холодною водою. Вже зварені яйця потрібно знову залишити в холодній воді хвилин на 10, і лише після цього чистити.

З цим нехитрим алгоритмом яйця будуть просто чиститись і не приставати до шкаралупи. Також ми розповідали, як готувати смачну яєчно-цибулеву намазку.

Теги:
#Лайфхак #Яйця