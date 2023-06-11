Заморозьте — і їжте довгий час: як правильно зберігати печериці у морозилці

Ваші грибочки будуть вітамінними, смачними та красивими

Печериці – надзвичайно смачні гриби, безпечні для здоров’я навіть без термічної обробки! З печериць з них виходять відмінні крем-супи, їх можна гасити, смажити або додавати як начинку в різні страви.

Якщо ви купили велику кількість печериць, важливо знати, як зберегти їх зовнішній вигляд та корисні властивості. Саме корисними порадами щодо правильного зберігання разом з Рорадум і поділимося.

Як підготувати печериці до заморожування

Спочатку гриби правильно обробити. Запам’ятайте: мити перед заморожуванням печериці не потрібно.

Необхідно лише очистити капелюшки ножем і за необхідності підрізати ніжки. Також рекомендуємо зрізати всі зіпсовані ділянки, щоб гниль чи бактерії не поширювалися.

Якщо капелюшки та ніжки забруднені частинками ґрунту, можна протерти їх вологим паперовим рушником або щіткою та дати волозі висохнути.

Як зберігати свіжі печериці в холодильнику

Свіжі печериці після попередньої обробки потрібно скласти у контейнери. Зберігати їх краще на нижній полиці загальної холодильної камери.

Також хороший варіант — скласти печериці в поліетиленовий пакет, щоб захистити їх від висихання. Гриби на відкритому повітрі швидко втрачають вологу та стають несмачними у стравах. До того ж їхня поверхня окислюється і темніє, втрачаючи при цьому більшу частину корисних речовин.

Слід додати, що доступ повітря до контейнера або пакета просто необхідний. В іншому випадку накопичуватиметься конденсат і продукт швидко зіпсується.

Важливо запам’ятати, що грими слід заморожувати сухими! Справа в тому, що кристали льоду розривають грибні волокна, і у стравах продукт стає м’яким та водянистим до смаку. Тому перед заморожуванням слід їх ретельно просохнути.

Також пам’ятаємо, що гриби не можна заморожувати повторно. Саме тому слід зберігати цей продукт у порційних кількостях.

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