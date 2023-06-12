Безплатний засіб: три способи використання води з-під картоплі

Не поспішайте відправляти воду в раковину

Якщо готуєте картопляне пюре — не виливайте воду з-під картоплі. Ви могли не знати, та цей відвар містить багато корисних елементів.

Така рідина відмінно допоможе у вирішенні деяких побутових завдань. Разом із Pixelinform розповідаємо, яких саме.

Підживлення

Якщо ви варите картоплю без солі, а додаєте її уже в пюре, то відвар можна використовувати як підживлення для рослин. Головне — дочекайтесь, поки він вистигне до кімнатної температури. Вносити такий засіб можна замість хімічних добавок до трьох разів на місяць. У результаті зростання квітів стає помітно кращим, з’являються нові зав’язі на кущиках.

Очищувач від нальоту

Якщо варите картоплю в мундирах, воду можна використати як засіб боротьби з нальотом у ванній. Він повністю натуральний і абсолютно точно не викличе алергії.

Засіб від накипу

Цією водичкою можна почистити чайник від накипу. Кладемо всередину шкірку від картоплі, заливаємо відваром і кілька разів кип’ятимо. Результат вас здивує.

Тепер ви знаєте, чому не варто одразу виливати воду з-під картоплі. Також ми розповідали, як варити яйця, щоб вони легко чистились.