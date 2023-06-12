Безплатний засіб: три способи використання води з-під картоплі
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Не поспішайте відправляти воду в раковину
Якщо готуєте картопляне пюре — не виливайте воду з-під картоплі. Ви могли не знати, та цей відвар містить багато корисних елементів.
Така рідина відмінно допоможе у вирішенні деяких побутових завдань. Разом із Pixelinform розповідаємо, яких саме.
Підживлення
Якщо ви варите картоплю без солі, а додаєте її уже в пюре, то відвар можна використовувати як підживлення для рослин. Головне — дочекайтесь, поки він вистигне до кімнатної температури. Вносити такий засіб можна замість хімічних добавок до трьох разів на місяць. У результаті зростання квітів стає помітно кращим, з’являються нові зав’язі на кущиках.
Очищувач від нальоту
Якщо варите картоплю в мундирах, воду можна використати як засіб боротьби з нальотом у ванній. Він повністю натуральний і абсолютно точно не викличе алергії.
Засіб від накипу
Цією водичкою можна почистити чайник від накипу. Кладемо всередину шкірку від картоплі, заливаємо відваром і кілька разів кип’ятимо. Результат вас здивує.
Тепер ви знаєте, чому не варто одразу виливати воду з-під картоплі. Також ми розповідали, як варити яйця, щоб вони легко чистились.