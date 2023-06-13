Як розморозити фарш за 5 хвилин без мікрохвильової печі: проста хитрість, яка вам знадобиться

П’ять хвилин — і ви вже готуєте

Перш ніж починати готувати якусь страву з фаршу, її потрібно обов’язково розморозити. У цьому питанні важливо, щоб м’ясо після проведеної процедури залишалося придатним для подальшої обробки.

Зазвичай фарш розморожують заздалегідь – наприклад, уранці виклали з морозильника, а ближче до вечора розпочинають приготування. Але бувають ситуації, коли часу на тривале розморожування немає – м’який фарш потрібен тут і зараз. Найчастіше господині використовують для цього мікрохвильову піч, але є не менш ефективний трюк. Разом з Рixelinform розповімо вам про нього.

Як швидко розморозити фарш

Завдяки такому методу вам не доведеться чекати на кілька годин або тримати упаковування під водою з-під крана. На це ви витратите лише кілька хвилин свого часу.

Коли фарш тільки з морозильника, але часу чекати нема, м’ясу необхідно влаштувати водяну лазню. Для цього на плиту поставити каструлю, налити воду в місткість і довести до кипіння.

Тим часом фарш потрібно покласти в миску і поставити в каструлю. Декілька хвилин у киплячій воді доведуть м’ясний інгредієнт до потрібної кондиції.

Звичайно, все залежить від кількості фаршу, але в цілому на розморожування м’яса ви витратите близько 5 хвилин. Ви швидко зможете розпочинати приготування улюбленої страви.