Для економних кулінарів: продукти, що замінять у випічці вершкове масло

Випічка без масла — це реально

Важко уявити собі ароматний пиріг без масла у складі. Але, як виявилось, це реально.

Є низка продуктів рослинного походження, які виконають його функції у тісті для будь-якої випічки. Матеріал буде корисний веганам, людям, які дотримуються строгого посту або просто хочуть заощадити на дорогому інгредієнті. Про аналоги розповіли на Pixelinform.

Маргарин

Це не найкорисніший і найздоровіший замінник, але масло у рецептах чудово замінює. Випічка виходить рівно такою, якою має бути. Маргарину в рецепт йде стільки, скільки й масла.

Олія

Ідеальний варіант для веганів. Віднімаєте від кількості масла у рецепті 20% — і знаєте, скільки додати олії. Підійде будь-яка рослинна олія. Кращими варіантами вважаються кокосова та оливкова.

Банани

Це унікальний фрукт — з його допомогою можна замінити як яйця, так і вершкове масло. Якщо це саме масло, беремо бананів на 50% менше, ніж масла у рецепті. Також банани у випічці дозволять додати менше цукру. Також ми розповідали, як правильно варити яйця, щоб легко чистились.