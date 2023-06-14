"Таблетки", часточки або цілком: три способи заморозити помідори на зиму

Готуйтеся до зими правильно

Ми звикли консервувати та маринувати помідори. Однак, одним із найбільш зручних способів заготівлі овочів на зиму можна вважати і заморожування помідорів.

Саме завдяки заморожуванню помідори збережуть все багатство вітамінів та мінералів без згубного впливу високих температур та зміни свіжого смаку. Як можна заморозити помідори, розповімо разом із "Домашніми заготовками".

Як підготувати помідори до заморозки на зиму.

Який спосіб ви б не вибрали, спершу обов’язково вимийте помідори в проточній холодній воді та обсушіть на паперових рушниках або природним способом. Підготуйте необхідну тару, в якій плануєте зберігання — пакети з герметичними застібками або спеціальні пластикові ємності, що витримують вплив низьких температур.

Способи заморожування помідорів

Заморожування цілих помідорів із шкіркою. Для цього способу потрібно відібрати невеликі помідори, щільні та м’ясисті: наприклад, вершки з товстою шкіркою або помідори чері.

Вимийте помідори, обсушіть, розкладіть одним шаром на підносі або піддоні, встановіть в морозилку з максимальною заморозкою. Після повного заморожування помідорів можете перекласти їх у зручні ємності чи пакети.

Такі помідори добре зберігаються протягом усієї зими. Їх можна використовувати для салатів, перших та других страв.

Заморожування помідорів слайдами або часточками. Для цього способу можна відібрати помідори, що мають невеликі недоліки — м’яті, биті, боки, що підгнили, але щільні і товстошкірі. Видаліть пошкоджені місця, а потім наріжте скибочками або кружальцями.

Нарізані слайси або скибочки помідорів розкладіть тонкими шарами на таці, перестилаючи харчовою плівкою. Піднос із помідорами відправте в морозильну камеру з максимальною заморозкою. Вже через 48 годин помідори складіть у зручну тару та відправте на постійне місце зберігання у морозилці.

Заморожування помідорів "таблетками". Цей зручний спосіб заморозки стане в нагоді для овочевої "некондиції". Всі биті, м’яті, занадто великі і м’які помідори вимийте, видаліть пошкоджені місця, наріжте шматочками і пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером, очищаючи від шкірки чи ні за своїм бажанням.

Отриману томатну масу розлийте у невеликі ємності – формочки для льоду чи кексів. Розставте їх на тацю і відправте в морозильну камеру з режимом швидкого глибокого заморожування. Після повного промерзання, вийміть "таблетки" з форм і складіть в пластикові пакети або іншу тару для подальшого зберігання.

Для цих способів потрібно вибирати помідори без "хімії". Такі помідори ви зможете купити за допомогою порад "Телеграфа".