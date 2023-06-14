Ювелірний гардероб: топ-5 аксесуарів, без яких дівчині не обійтися
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Мати в запасі кілька прикрас корисно для персонального стилю
Всі ми знаємо про базовий літній гардероб, який складається з універсальних речей, які ідеально поєднуються один з одним, але кожній модниці варто придбати і ювелірний арсенал, за допомогою якого можна вдало завершити свій look.
Стилісти вказали на п’ять аксесуарів, що складають універсальний набір, без яких точно не обійтися будь-якій дівчині, яка цього сезону прагне виглядати стильно, гарно і модно. Що це за прикраси розповіли експерти у матеріалі "24 каналу".
Золотий або срібний ланцюжок
Нехай у вашому ювелірному арсеналі буде мінімалістичний ланцюжок із золота чи срібла, оскільки вони лаконічні та підкреслять будь-який образ. Можна також носити ланцюжок із кулоном, але не пзловживати їх кількістю, оскільки в моду знову повернулася простота.
Сережки-перлинки
Такі сережки є універсальним аксесуаром, вони дуже ніжні, жіночні та елегантні. Найкраще вибирати мініатюрні пусети, які доповнять ваш look, особливо якщо ви одягаєте елегантну сукню.
Годинник
Цей аксесуар давно став класикою не лише для чоловіків, а й для жінок. Цього року у моду повернувся годинник на металевому браслеті з квадратним циферблатом, тому для стильного образу варто обирати саме такий варіант.
Перстень
У списку універсальних прикрас, звичайно, знаходиться перстень. Він надає образу певної завершеності. Стилісти рекомендують вибирати мінімалістичні перстні з камінчиками, виконані із золота або срібла.
Браслет
Аксесуар зараз користується великою популярністю, особливо в стилі Cartier. Але якщо ви не можете собі дозволити оригінал, тоді не варто купувати підробку, краще вибрати схожу модель в інших магазинах.
"Телеграф" писав раніше, який аксесуар цього року є найтрендовішим. Експерти розповіли, з чим його правильно поєднувати в образі.