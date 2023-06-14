Ювелірний гардероб: топ-5 аксесуарів, без яких дівчині не обійтися

Мати в запасі кілька прикрас корисно для персонального стилю

Всі ми знаємо про базовий літній гардероб, який складається з універсальних речей, які ідеально поєднуються один з одним, але кожній модниці варто придбати і ювелірний арсенал, за допомогою якого можна вдало завершити свій look.

Стилісти вказали на п’ять аксесуарів, що складають універсальний набір, без яких точно не обійтися будь-якій дівчині, яка цього сезону прагне виглядати стильно, гарно і модно. Що це за прикраси розповіли експерти у матеріалі "24 каналу".

Золотий або срібний ланцюжок

Нехай у вашому ювелірному арсеналі буде мінімалістичний ланцюжок із золота чи срібла, оскільки вони лаконічні та підкреслять будь-який образ. Можна також носити ланцюжок із кулоном, але не пзловживати їх кількістю, оскільки в моду знову повернулася простота.

ланцюжок для створення стильного образу

Сережки-перлинки

Такі сережки є універсальним аксесуаром, вони дуже ніжні, жіночні та елегантні. Найкраще вибирати мініатюрні пусети, які доповнять ваш look, особливо якщо ви одягаєте елегантну сукню.

сережки-перлини для створення стильного образу

Годинник

Цей аксесуар давно став класикою не лише для чоловіків, а й для жінок. Цього року у моду повернувся годинник на металевому браслеті з квадратним циферблатом, тому для стильного образу варто обирати саме такий варіант.

жіночий годинник для створення стильного образу

Перстень

У списку універсальних прикрас, звичайно, знаходиться перстень. Він надає образу певної завершеності. Стилісти рекомендують вибирати мінімалістичні перстні з камінчиками, виконані із золота або срібла.

перстень, який зробить образ стильним

Браслет

Аксесуар зараз користується великою популярністю, особливо в стилі Cartier. Але якщо ви не можете собі дозволити оригінал, тоді не варто купувати підробку, краще вибрати схожу модель в інших магазинах.

браслет для створення стильного образу

"Телеграф" писав раніше, який аксесуар цього року є найтрендовішим. Експерти розповіли, з чим його правильно поєднувати в образі.