Інтернет стане набагато кращим: три способи, як збільшити швидкість Wi-Fi

Сигнал може погано працювати через різні причини

Wi-Fi – це зручний спосіб обміну інформацією, але щоб він працював якісно і без перебоїв, важливо правильно його розмістити в будинку або офісному приміщенні. А ще потрібно знати прості способи, які допоможуть прискорити його роботу без допомоги фахівців.

Якщо ви помітили, що інтернет став "підгальмовувати" і знизив швидкість передачі даних, значить потрібно все перевіряти і провести кілька маніпуляцій, що дозволяють вирішити проблему. Що саме треба зробити експерти розповіли у матеріалі видання Daily Mail.

Як збільшити швидкість Wi-Fi

Розташуйте маршрутизатор на відкритому місці

Візьміть роутер і помістіть його ближче до гаджетів, які зазнають труднощів із підключенням, тому що стіни, метал, габаритні меблі – все це послаблює сигнал. Експерти радять встановити маршрутизатор над підлогою та на відкритому просторі. Якщо роутер знаходиться біля вікна, тоді варто враховувати момент, що половина сигналу передаватиметься назовні, відповідно інтернет буде недостатньо якісним.

Змініть канал

Для покращення сигналу також спробуйте змінити канал або діапазон роутера, по якому він роздає інтернет різним пристроям. Це може прискорити роботу, якщо Wi-Fi одночасно в одному приміщенні користується кількома людьми. Але для конкретного маршрутизатора є певні канали, які можна знайти в меню адміністратора.

Покрутіть антени

Спробуйте змінити кут ваших антен, тому що, як правило, вони ведуть передають сигнал "боком", під кутом 90 градусів до того, в яку сторону спрямовані. Для одноповерхового приміщення їх краще виставляти вертикально, щоб сигнал йшов убік, а для багатоповерхового – одну антену вертикально, іншу горизонтально.

"Телеграф" писав раніше, як заощадити мобільний інтернет на смартфоні. Користувачам підказали три простих способи.