Один простий продукт зробить фарш надзвичайно ніжним

Дієвий спосіб для котлет та інших страв

Іноді буває таке, що ви замісили фарш для смачних котлет, а він ще на етапі формування здається сухим та жорстким. Є одне рішення, яке допоможе вийти з цієї прикрої ситуації.

Для неймовірно ніжного фаршу треба додати до м’яса один продукт. Детальніше розповідає Pixelinform.

Для смачних та соковитих котлет чи фрикадельок потрібно взяти м’ясо дуже високої якості. Важливо досягти того, щоб ніжним вийшов уже сам фарш. Існує один інгредієнт, який зробить яловичий фарш ідеальним.

Значно поліпшить м’ясну консистенцію картопля. Її у фарш слід додавати у сирому та подрібненому вигляді. Найкраще — натерти на дрібну тертку.

Її не варто додавати багато: на один об’єм картопляної маси повинні бути п’ять обсягів м’ясної. Після ретельного перемішування вийде найніжніший фарш, з якого можна сформувати неймовірно апетитні та соковиті котлетки.

Цей спосіб підходить також для фрикадельок, тефтель, їжачків. І для начинок — голубців, фаршированих перців тощо.

Найкраще цей "картопляний" лайфхак працює саме з яловичим фаршем. Також ми розповідали, як готувати смачні кабачкові рулетики.