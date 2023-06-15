Робіть так — і буде краще, ніж у шеф-кухаря: незвичайні добавки до рибних котлет

За допомогою цих трьох інгредієнтів ви покращите свою страву

Рибні котлети — ідеальна страва для тих, хто стежить за своїм здоров’ям і хоче отримати максимальну користь від здорового харчування. Найкорисніше вживати котлети з різних сортів риб на вечерю. Вітаміни, що входять до складу страви, необхідні організму для підтримки імунної системи та стабільної роботи нервової системи.

Рixelinform радить для котлет використовувати лосось, тунець або морський окунь — саме в них найбільше білка, жирних кислот та вітамінів. Але не кожен може приготувати смачні та соковиті котлети, і справа тут не в умінні чи сорти риби. Необхідно просто додати кілька інгредієнтів, і рибна страва буде смачнішою та ароматнішою.

Що можна додати до рибних котлет для покращення смаку

М’ясо більшості риб не відрізняється соковитістю та м’якістю, тому практичним рішенням буде додати до рибного фаршу трохи свинячого сала. Це покращить смакові властивості страви та зробить її більш соковитим.

Бажаєте, щоб ваш котлетний фарш мав неповторний смак? Додайте до нього копчену скумбрію або мойву на свій смак.

Трохи ковбасного сиру – і ваші рибні котлети вийдуть ніжними та соковитими. Натріть сир на тертці, з’єднайте з фаршем, а потім можна приготувати котлети звичайним способом.

Готові рибні котлети можна подавати як основну страву з вітамінним салатом або овочами. Смачного!