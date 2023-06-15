Потрібно дотримуватися всього трьох правил: як продовжити життя свого комп’ютера

Будь-яка техніка потребує своєчасного та правильного догляду

Комп’ютер у сучасному світі є незамінною річчю, тому що ми використовуємо його для роботи, навчання, дозвілля та розширення свого кругозору. І щоб техніка прослужила вам якнайдовше, слід за нею правильно доглядати.

Фахівці назвали лише три правила, яких слід дотримуватися, якщо хочете, щоб ваш надійний помічник служив вірою та правдою, якнайдовше і, по можливості, не ламався. А що за правила розказано в матеріалі видання Meta.

Поради, які допоможуть продовжити життя комп’ютера

Дбайте про електронну безпеку

Щоб захистити комп’ютер або ноутбук від раптового вимкнення електрики або перепадів напруги, які можуть негативно позначитися на його роботі, а також уникнути коротких замикань, придбайте стабілізатор напруги. Оберігайте свою техніку від ситуацій, які здатні їй зашкодити.

Слідкуйте за збиранням ПК і проводьте діагностику

Для того, щоб комп’ютер працював краще, можна придбати потужну відеокарту, особливо якщо ви граєте в ігри. Але слід пам’ятати, нові комплектуючі деталі можуть спалити материнську карту, тому краще порадитися з фахівцем. Більше того, періодично проводьте діагностику вашої системи.

Очищайте систему охолодження

Не забувайте час від часу проводити чищення кулера та інших систем охолодження, що супроводжується нанесенням або заміною термопасти. Це вбереже вашого персонального помічника від перегріву, який може згубно вплинути на його роботу.

"Телеграф" писав раніше, як не можна вимикати комп’ютер або ноутбук, щоб не пошкодити файли. Слід дотримуватися лише кількох правил.